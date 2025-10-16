Суд ЕС признал животных в самолетах багажом

Верховный суд ЕС постановил, что домашние животные могут считаться багажом. Об этом сообщает издание Politico. Теперь ответственность авиакомпаний при перевозке питомцев будет ограничена.

Судебное разбирательство было связано с инцидентом, когда собака сбежала из сумки-переноски для животных в аэропорту Буэнос-Айреса и так и не была найдена. Владелец потребовал от испанской авиакомпании Iberia компенсацию в пять тысяч евро. Но перевозчик указал, что его "ответственность ограничена правилами ЕС в отношении зарегистрированного багажа". В соответствии с ними максимальная сумма компенсации составляет 1920 евро.

По утверждению суда правила, регулирующие ответственность авиакомпаний за багаж, применяются "ко всем предметам, перевозимым в багажном отсеке, включая домашних животных". Таким образом, авиакомпании не обязаны выплачивать суммы, превышающие лимиты компенсации. "Суд считает, что домашние животные не исключаются из понятия "багаж", - говорится в заявлении суда. - Хотя обычное значение слова "багаж" относится к предметам, это само по себе не позволяет сделать вывод о том, что домашние животные не подпадают под это понятие".