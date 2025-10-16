Туристам объяснили, почему туроператор не продлил проживание при задержке рейса

Редакция «ТурДома» часто получает просьбы разобраться в конфликтных ситуациях. В этот раз поводом стало возмущение туристов, отдыхавших в Египте: их вывезли из отеля в аэропорт намного раньше и разместили в другой гостинице. Об этом редакции рассказал турагент.

По расписанию рейс из Хургады должен был вылететь 13 октября в 20:20, однако его перенесли на 03:45 14-го числа. Сначала трансфер назначили на 23:45, но затем туристы получили уведомления о том, что автобус приедет раньше, в 20:20.

«Гид пояснил, что всех пассажиров рейса собирают в одной гостинице, обещал обеспечить ужином».

Туристов забрали в указанное время и, по словам собеседника редакции, 2 часа возили на автобусе, после чего наконец доставили в отель «уровнем ниже».

«Мои клиенты остались им недовольны: ужин был приготовлен на скорую руку, не было ни места, чтобы присесть, ни возможности оставить чемоданы. Продержали там полтора часа и повезли в аэропорт. Народ возмущался», – поделился подробностями турагент.

Он также недоумевает:

«В этом отеле собрали четыре автобуса пассажиров. Непонятно, зачем это понадобилось, ведь все туристы находились в своих отелях и ждали выезда по графику. Когда же трансфер перенесли на более раннее время, пришлось разыскивать некоторых гостей, которые ушли гулять».

На самом деле причин возмущаться у туристов нет: они полностью получили оплаченные ими услуги, и даже больше. Расчетный час в гостиницах – 12:00, то есть в день выезда гости должны сдать номер до полудня.

Технологию работы с пассажирами задержанных рейсов объяснили в одной из туроператорских компаний. В случае переноса времени вылета туроператорам не всегда удается продлить гостям проживание в прежнем отеле: иногда это технически невозможно из-за полной загрузки. Время вылета чартерного рейса может меняться неоднократно. Чтобы гарантировать, что гости улетят домой, а не разбредутся отдыхать дальше, их собирают в одной гостинице.

Остаться в своем отеле и самостоятельно добраться до аэропорта туристы могли бы в том случае, если бы заранее оплатили поздний выезд и индивидуальный трансфер.

Ранее авиакомпания AlMasria задержала рейс из Шарм-эль-Шейха в Калининград на 12 часов из-за технических проблем с самолетом. Туристов разместили в гостинице.