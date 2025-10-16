Conviasa планирует напрямую летать из Санкт-Петербурга в Венесуэлу

Авиакомпания Conviasa планирует напрямую летать между Венесуэлой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ после встречи главы ведомства Андрея Никитина со своим венесуэльским коллегой Рамоном Веласкесом.

В частности, перевозчик получил необходимые разрешения на выполнение полетной программы в предстоящем сезоне. При этом пока не уточняется, когда именно и из каких городов республики появятся прямые рейсы в Северную столицу.

«Особое внимание – прямому авиасообщению. На предстоящий сезон Conviasa получила разрешения на полеты в Пулково. Это откроет новые возможности для туристического и делового сотрудничества наших стран», – говорится в заявлении пресс-службы Минтранса.

Сейчас между Россией и Венесуэлой летают две авиакомпании, и обе из Москвы. Раз в 2 недели выполняются регулярные рейсы Conviasa в Каракас, а также чартерные Nordwind – на Маргариту.

Ранее TourDom.ru писал, что с ноября венесуэльский перевозчик планирует вылеты и из Петербурга в столицу республики, но с остановкой на кубинском Варадеро. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, расписание обратных перелетов пока на согласовании.