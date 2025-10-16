Российские туристы активно бронируют новогодние туры в Беларусь

Россияне активно бронируют отдых на новогодние каникулы в санаториях Беларуси. Опыт предыдущих двух-трех лет показывает, что о январском отдыхе лучше позаботиться сейчас, предупреждают туроператоры.

Спрос на отдых в белорусских здравницах в целом стабильно растет. Продажи путевок на прошедшее лето у крупных операторов в два раза превысили показатели 2024 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Благодаря качественной медицинской базе в белорусских здравницах можно получить полный цикл лечения по доступной цене. Это привлекает как постоянную аудиторию этого направления, так и новых туристов. Стимулирует спрос и транспортная доступность, а также действие российских водительских прав в Беларуси.

Однако в высокий туристический сезон появляются инфраструктурные ограничения. Например, не продаются двухместные номера под одноместное размещение, устанавливается минимальное количество дней в заезде. Все это связано с большим спросом на санаторный отдых внутри Беларуси и с нехваткой мест в здравницах во время наплыва отдыхающих.

Тем временем российские санатории также фиксируют рост спроса клиентов, в том числе и из соседних государств. Например, в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), выпустившей недавно рейтинг "топ-100 российских здравниц", задумались о расширении ежегодного конкурса "топ-5 здравниц по клиентоориентированности" до международного участия.

Как отмечают в АОТ, рейтинг инвестпривлекательности "топ-100 российских здравниц" изначально был призван очертить границы именно отечественной отрасли, оцифровать ее, выявить ее лидеров и оценить потенциал.

Вполне реально создание ресурса для обмена данными между здравницами двух стран

Рейтинг основан на финансовой отчетности, предоставляемой в рамках российской правовой системы. В ситуации взаимного туристического обмена между Россией и Беларусью было бы логично включить в рейтинг и белорусские здравницы. "Если формировать рейтинг для Союзного государства, то это потребует разработки принципиально новой методологии сбора и кросс-проверки данных из двух независимых юрисдикций, что является отдельной масштабной задачей, - рассказал "СОЮЗу" медицинский директор АОТ Михаил Данилов. - Поэтому более реально в ближайшей перспективе создание объединяющего ресурса или площадки для обмена данными и практическим опытом между здравницами двух стран. Это касается не только медицины, но и маркетинга, управления, сервиса, других аспектов, влияющих на развитие санаторно-курортных организаций".

Эксперты отмечают необходимость разработки универсального формата, который позволил бы объединить представителей отрасли оздоровительного туризма России и Беларуси, а также дружественных стран.