Турецкая больница потребовала отдать почку за лечение туриста

Дочь попавшего в турецкую больницу путешественника из Великобритании столкнулась с шантажом во время лечения ее отца. Об этом сообщило издание Daily Mail.

64-летний Джон Кирни отдыхал в Ичмелере со своими друзьями и подругой Шейлой. 30 сентября он арендовал скутер и без шлема отправился в поездку по городу. В итоге мужчина попал в ДТП и с разбитой головой был госпитализирован в больницу Муглы. Врачи констатировали, что у путешественника произошло кровоизлияние в мозг и подключили его к аппарату ИВЛ.

35-летней дочери туриста Джоанне медики сообщили, что не могут провести операцию лежащему в искусственной коме мужчине из-за отека мозга, вмешательство привело бы к его кончине. 13 октября они заявили, что по результатам анализов мужчину было решено отключить от ИВЛ. Для продления жизни на аппарате врачи потребовали от родственницы Кирни отдать его почку.

Женщина призналась, что на нее оказали давление, под которым она согласилась на передачу органа. Однако на следующее утро врач сообщил, что он «недостаточно хорош» и предложил британке попрощаться с родственником.

«Это было ужасно. Они спрашивали, хочу ли я увидеть лицо моего отца, после того как они засунули его в холодильную камеру», — добавила гражданка Великобритании.

Страховая компания согласилась оплатить расходы на репатриацию тела. Однако оплату двухнедельного содержания в больнице родственники туриста должны сделать сами. На данный момент семья Кирни собирает средства.

