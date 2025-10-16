«Почти не разводятся». Россиянка побывала в Армении и описала ее жителей

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Армении и описала ее жителей словами «почти не разводятся». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, 10 лет назад в Закавказье расторжение брака регистрировала только каждая седьмая семья. На данный момент этот показатель увеличился — разводится каждая четвертая пара. Однако по сравнению с другими странами, этот показатель значительно низок.

«Здесь до сих пор живет традиционное представление, что семья — это навсегда», — добавила россиянка.

Также она рассказала, что почти все молодые семьи живут с родителями. Несмотря на то, что в Армении нет проблем со съемом жилья, молодожены остаются с родственниками из-за традиций.

«Особенно это касается старших сыновей, они практически всегда приводят жену в родительский дом», — отметила тревел-блогерша.

Ранее Лисейкина рассказала, что в Армении ее приняли «как родную». Туристка заметила, что в этой стране живут доброжелательные и гостеприимные люди.