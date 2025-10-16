Из Хабаровска снова можно будет полететь в Пекин

Авиабилеты на прямые рейсы между Хабаровском и Пекином появились в продаже после приостановки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".

Приостановка была связана с тем, что запрашиваемые авиакомпанией "Аврора" слоты находились на согласовании у китайской стороны. Направление на Пекин является очень популярным среди жителей Хабаровского края, нельзя было купить авиабилеты по этому маршруту после 20-х чисел октября. В летнем расписании 2025 года прямые перелеты в Пекин осуществлялись три раза в неделю, в прошлом зимнем расписании 2024-2025 годов - два раза в неделю.

"Продажи возобновлены. В осенне-зимней навигации 2025-2026 годов перелеты будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям", - проинформировали в пресс-службе.

По уточненной информации хабаровского аэропорта, в осенне-зимнем расписании прямые вылеты в Пекин запланированы дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Полетную программу авиакомпания "Аврора" будет осуществлять на воздушных судах типа Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел - 8 кресел в бизнес-классе, 120 - в экономическом классе обслуживания. Время в пути составляет три часа.