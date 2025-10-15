Топ-5 зарубежных направлений для новогоднего отдыха

Спрос россиян на зарубежные туры в теплые страны на Новый год вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ведущих турфирм страны.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди россиян пользуются ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. На эти страны приходится значительная часть всех продаж туров: доля ОАЭ оценивается от 21 до 29 процентов, Таиланда – от 16 до 25 процентов, Египта – от 16 до 23 процентов.

Туроператоры особенно отмечают рост спроса на путешествия во Вьетнам, который за год вошел в пятерку лидеров и сейчас демонстрирует увеличение бронирований в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Таиланд также показывает прирост в 3–5 раз, Египет – в 3–6,4 раза благодаря доступным ценам, расширению полетных программ и большому выбору отелей с системой «все включено». При этом лидерство ОАЭ в новогоднем рейтинге эксперты считают ожидаемым, так как это наиболее обеспеченное перевозками направление.

В ТОП-10 популярных направлений также вошли Куба, Китай и Индонезия (Бали).