Гид отказался возвращать путешествующих по Таиланду туристов домой, если те не купят сувениры. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Гид в Таиланде отказался возвращать туристов домой из-за нежелания покупать сувениры
Инцидент произошел 13 октября во время автобусного тура из Китая. Водитель транспорта и гид-китаец сговорились между собой и высадили группу у обочины дорогих магазинов. Сопровождающий потребовал приобрести на память товары, а за нежелание их покупать пригрозил, что не впустит путешественников в автобус.

Уточняется, что цены на сувениры были необоснованно завышены. С каждой продажи гиду причитались комиссионные проценты. Данный случай был зафиксирован на видео и получил широкую огласку в сети. На протестующих граждан Китая обратил внимание министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн. Он распорядился провести расследование, пообещав пострадавшим защитить их права.

