Российский турист поехал в Китай по безвизу и пожаловался на толпу в горах

Российский турист приехал в Китай после введения безвизового режима и удивился толпам отдыхающих в горах национального парка Чжанцзяцзе. Столпотворение путешественников он снял на видео, которое опубликовал на странице @mr.zhivichkin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах мужчина стоит на смотровой площадке в окружении десятков других туристов, которые пытаются сфотографировать вид. Автор ролика посоветовал соотечественникам подумать перед тем, как ехать в Китай. Он допустил, что было бы лучше съездить в Таиланд и полежать на пляже.

Ранее российская тревел-блогерша провела две недели в Китае и раскрыла свои траты на поездку.