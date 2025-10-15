Путешественник назвал три главных разочарования на острове Бали

На райском острове не всё так идеально. Путешественник Алексей Кутовой назвал три главных разочарования, которые поджидают туристов на Бали. Во-первых, у многих возникают сложности с продлением визы — это дорого, долго и часто всё сводится к оформлению через фиктивные компании. Во-вторых, жить на острове всё-таки не так дёшево, как кажется.

Аренда виллы в популярных районах вроде Чангу или Убуда легко доходит до 15-20 млн рупий (70-100 тыс. рублей) в месяц. Россияне ожидают «рай за копейки», но сталкиваются с ценами на еду, транспорт и жильё, сравнимыми с московскими, — объяснил Алексей.

Кроме того, многие путешественники оказываются в культурном вакууме. Наши соотечественники сталкиваются с тем, что на Бали не принято действовать быстро и разговаривать громко. На этом фоне туристы сталкиваются с одиночеством и эмоциональным упадком.