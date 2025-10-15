Турагент рассказал, как изменился спрос на отдых в Китае после отмены виз

Редакция sovainfo.ru поговорила с самарским турагентом об изменении спроса на туры в Китай. Напомним, безвизовый режим для граждан РФ при посещении этой страны начал действовать 15 сентября. В тестовом режиме такая схема будет работать год - до 14 сентября 2026-го. Находиться в КНР без визы можно до 30 дней. По словам турагента Дарьи, после этого решения поток желающих полететь в Китай из Самары увеличился. Интерес объясняется несколькими причинами: - отменой визового режима; - доступными ценами – за отпуск можно посетить примерно пять городов и увидеть основные достопримечательности; - наличием прямых рейсов из Москвы (в будущем планируют запускать перелеты и из других регионов); - разнообразием развлечений; - одеждой местного производства по низким ценам; - природой – помимо крупных городов есть красивые провинции с пейзажами; - безопасностью – однако туристам все равно стоит сохранять бдительность и беречь свои вещи; - возможностью совместить городской и пляжный отдых.

- Раньше туристы ездили в два разных Китая: первый – материковая часть с визовым режимом (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие крупные города), второй – безвизовая зона, в основном пляжный отдых. Сейчас появилась возможность совместить оба варианта, - говорит Дарья.

На отдых самарцы предпочитают закладывать от 7 до 10 дней. Туры бывают относительно бюджетными – до 60 тысяч рублей на человека. На фоне отмены виз авиабилеты также упали в цене, сообщает эксперт.