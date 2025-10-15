Две страны за одну поездку: запущены новые комбинированные туры по Азии

Российские туроператоры представили новый проект – «Азиатский калейдоскоп», отвечающий растущему спросу на комбинированные туры. Семь компаний подготовили уникальные маршруты, объединяющие Южную Корею с Таиландом, Китаем, Малайзией и Японией. Теперь путешественники могут посетить несколько стран за одну поездку, получив разнообразные впечатления. Такой формат отдыха предлагает не только насыщенную программу, но и выгодную стоимость по сравнению с отдельными турами в каждую страну.

Южная Корея + Таиланд: культура и тропики в одном путешествии

Туристам предлагают маршрут на 12 ночей, где восемь ночей отведены тропическому Пхукету, а четыре – динамичному Сеулу. Стоимость комбинированного тура начинается от 570 900 рублей на двоих с учетом всех перелетов и экскурсий в Корее.

В Сеуле путешественников ждет посещение знаковых мест: от исторических до современных, таких как футуристический Тондэмун Дизайн Плаза. Туристы поднимутся на Сеульскую башню, совершат круиз по реке Ханган и побывают в традиционной деревне Минсокчхон, чтобы ощутить атмосферу старой Кореи. На Пхукете гостей ожидает отдых на знаменитых пляжах в выбранном отеле.

Южная Корея + Малайзия: от мегаполисов до джунглей

9-дневный тур включает посещение Сеула, Пусана и Куала-Лумпура, позволяя за одну поездку познакомиться с древними дворцами, современными небоскребами и тропическими джунглями. В корейской части путешественники увидят столичные достопримечательности – от величественного императорского дворца Кёнбоккун и древней площади Кванхвамун в Сеуле до аутентичной деревни Камчхон и грандиозного моста Кванан в Пусане. Малайзия поразит контрастом: от индуистских пещер Бату и исламских мечетей до знаменитых башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре.

Для более глубокого погружения есть 12-дневная программа с посещением Сеула, Борнео и Куала-Лумпура. Этот маршрут дополнен отдыхом на нетронутых пляжах Борнео и экскурсиями в историческую Малакку. Стоимость комбинированных туров варьируется: короткий маршрут обойдется от 446,5 тысяч рублей, а расширенная программа – от 724,2 тысяч рублей на двоих.

Южная Корея + Япония: путешествие в сердце Азии

В рамках программ туристы посетят знаменитые достопримечательности обеих стран. В Японии увидят величественную гору Фудзи, прогуляются по историческим районам Токио и Киото, познакомятся с самурайским прошлым в Камакуре. Корейская часть маршрута включает осмотр дворцовых комплексов Сеула, знакомство с портовой культурой Пусана и современной архитектурой.

Программы рассчитаны на разную продолжительность – от недельных до двухнедельных путешествий. Например, 14-дневный тур с посещением Токио, Фудзи, Киото, Сеула и Пусана стоит от 1,3 млн рублей на двоих с перелетом.

Южная Корея + Китай: путешествие сквозь века и культуры

Для тех, кто хочет за одну поездку охватить все многообразие Восточной Азии, доступны восемь программ, сочетающих современную Корею с древним Китаем. Путешественников ждут как короткие пятидневные маршруты, так и насыщенные двухнедельные приключения, охватывающие знаковые города и природные достопримечательности двух стран.

В Корее туристы смогут прогуляться по величественным дворцам Сеула, подняться в горы национального парка Сораксан, посетить древний храм Пульгукса и насладиться атмосферой портового Пусана с его знаменитыми пляжами и грандиозными мостами. Китайская часть маршрута включает посещение Великой Китайской стены и Запретного города в Пекине, старинных кварталов Шанхая и курортов острова Хайнань.

Цены соответствуют разнообразию программ: короткий тур на 5 ночей в Пекин и Сеул обойдется от 215,7 тыс. рублей, а расширенный 13-дневный тур через Сокчо, Кенджу, Пусан, Шанхай и Сучжоу с перелетом стоит от 1,3 млн рублей на двоих. За 627,1 тыс. рублей можно отправиться в 12-дневное путешествие с отдыхом на тропическом Хайнане.

В АТОР напоминают, что перед бронированием тура стоит ознакомиться с визовыми требованиями каждой страны. Для Южной Кореи потребуется оформить электронное разрешение K-ETA – самостоятельно на официальном сайте или через туроператора. Безвизовый въезд доступен в Таиланд (до 60 дней с возможностью продления), Малайзию и Китай (до 30 дней). А вот для посещения Японии визу нужно получить заранее в посольстве или консульстве.