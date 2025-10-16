Из Хабаровска возобновили полеты в столицу КНР

После периода неопределенности, когда рейсы из Хабаровска в Пекин оказались под угрозой срыва, «Аэрофлот» открыл продажу билетов на это важное направление. Полеты, которые будут выполняться два раза в неделю, стартовали вовремя, несмотря на предыдущие опасения об отсрочке до конца года.

«Рейсы в Пекин открыли. По вторникам и пятницам из Хабаровска, пока по 31 декабря. С января тоже будут, но позже заведут в расписание», – подтвердила Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Ранее отсутствие билетов в продаже аэропорт Хабаровска объяснял сложным процессом согласования слотов с китайской стороной. Теперь же, по информации пресс-службы аэропорта, полетную программу выполняет авиакомпания «Аврора» на лайнерах Airbus A319. Время в пути составит около трех часов. Несмотря на открытие рейсов, хабаровчане отмечают существенную разницу в стоимости.

По словам местной жительницы Дианы, перелет через Владивосток обходится значительно дешевле, даже с учетом дополнительных трат на дорогу. На текущий момент билет из Хабаровска в одну сторону без багажа начинается от 13 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что прямые рейсы между Хабаровском и Пекином могли прерваться с 25 октября.