Где лето никогда не кончается: путешествие на Хайнань

Мечтали о круглогодичном мягком лете? Тогда вам на китайский Хайнань. Это небольшой теплый остров, который даже в своем названии отражает мягкость климата — переводится как «морской юг».По словам авторов канала «Яндекс Путешествия», важнее всего тут следить за ветром, потому что он и определяет климат. Температура в основном держится в районе 24 градусов, зимой прохладнее, но дышится легче, да и море не такое буйное.

Зимой воздух и вода почти одинаковой температуры — около +23 градусов. Море прохладное, зато можно заняться дайвингом или просто ездить по экскурсиям. Весной теплеет, солнца становится больше, и начинается купальный сезон. Летом жара и влажность делают отдых утомительным, зато осенью погода постепенно налаживается и к ноябрю становится мягкой и приятной.

Самые комфортные месяцы — апрель и ноябрь. Зимой сюда едут те, кто не любит жару, а летом — разве что рисковые туристы. До Саньи из Москвы лететь около десяти часов прямым рейсом.

