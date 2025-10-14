Туристам предложили недорого слетать в Турцию из Москвы

Авиакомпания «Победа» предложила туристам недорогие билеты по ряду маршрутов, в том числе туристических. Например, места на рейсе из Москвы в Даламан (Турция) обещаются от 4,9 тыс. руб.

Мы проверили тарифы и выяснили, за такую стоимость можно вылететь на турецкий курорт только в одну дату, 4 ноября – по безбагажному тарифу «базовый».

Причем это последний рейс в Даламан в действующем расписании на 2025 год, вернуться в российскую столицу «Победой» не получится – туристам такой вариант не подходит.

В предыдущие даты наиболее бюджетное предложение – на 29 октября – 5,9 тыс. руб.

А вот обратный рейс через неделю, 4 ноября, обойдется почти в 6 раз дороже – 35,2 тыс. руб.

Такая существенная разница в стоимости вполне объяснима: в конце туристического сезона спрос в основном приходится на вывозные рейсы с курортов – снижать цены на билеты в Москву нет необходимости. А вот места на перелетах в Турцию приходится распродавать по дешевке.

Отметим, места на бортах «Победы» из российской столицы в Даламан и обратно на ближайшие даты обойдутся дешевле, чем на вылеты в конце месяца. Например, отправиться на турецкий курорт 17 октября с возвращением через неделю, 24-го, стоит 32,1 тыс. руб., хотя скидки на этот период лоукостер не анонсировал.