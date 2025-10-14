Во сколько обойдется отдых в Турции в школьные каникулы

На осенние школьные каникулы, которые начинаются с 25 октября, уже сложно забронировать размещение в популярных курортных отелях Турции. По словам турагентов, многие хорошие и недорогие варианты распроданы.

Стоимость туров растет по мере приближения дат вылета.

«Мои туристы долго колебались с выбором гостиницы и сравнивали цены. Месяц назад, например, недельный тур с вылетом из Петербурга 28 октября в Dobedan Beach Comfort стоил 380 тыс. руб. на четверых, а неделю назад проверили – уже 450. Клиенты в шоке», – рассказал турагент редакции “ТурДома”.

Сейчас, по данным агрегаторов, отель и вовсе встал на стоп в дни школьных каникул.

Из-за высокого спроса уже невозможно забронировать недельный тур с заездом 25–26 октября для семьи из трех человек в отелях Akka Claros 4* (Кемер), Barut B Suite 4* (Сиде), а также в Dobedan Exclusive 5* (Белек).

Редакция изучила, какие отели еще доступны для заказа на этот период. В экономсегменте с вылетом из Москвы можно купить тур с проживанием в Justiniano Club Alanya 4* или в Loceanica Beach Resort 5* в Кемере за 240 тыс. руб. Недельная поездка в Sherwood Exclusive Kemer 5* обойдется в 260 тыс. руб.

Среди отелей более высокого ценового уровня остаются доступными Liu Resorts 5* в Сиде (330 тыс. руб.) и Ela Excellence Resort в Белеке (385 тыс.).

При этом можно существенно сэкономить, сместив даты отпуска. Если вылететь в Турцию 17–21 октября, стоимость тура окажется ниже на 20–25%. Например, неделя в Armas Green Fugla в Аланье с 17 октября обойдется на четверть дешевле, чем с 26-го (151 и 200 тыс. руб.).

Стоимость отдыха в Justiniano Club Alanya перед каникулами на 22% ниже (187 тыс.), чем в популярные даты, примерно так же и в недавно открывшемся Ducale Lara в Анталье (240 тыс. руб.).