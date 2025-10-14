Тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

Российская тревел-блогерша назвала три лучшие страны для соло-путешественников. Об этом она рассказала на странице @marie.tuc в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

По словам автора ролика, для первого одиночного путешествия подойдет Азия, в том числе Таиланд, Лаос и Вьетнам (север государства). Она рекомендовала жить в хостелах, чтобы знакомиться с такими же туристами из других стран, которые ищут друзей. Россиянка объяснила, что в этих направлениях соло-путешественнику будет весело.

Ранее эта же блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Она подчеркнула, что безопаснее всего «выглядеть как мальчик».