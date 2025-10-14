Туристам предложили слетать на Новый год в Европу за 30 тысяч рублей

В Европу на новогодние праздники можно слетать из Москвы за 30 с небольшим тысяч рублей. Такие варианты предлагает турецкий лоукостер AJet на распродаже. Купить билеты с дисконтом нужно сегодня или завтра, а лететь с 18 ноября 2025 по 17 марта 2026 года.

Вариантов перелета из российской столицы в популярные европейские аэропорты с одной пересадкой в Стамбуле несколько.

Так, слетать на католическое Рождество и встретить 2026 год в Париже и вернуться 1 января можно за 32 тыс. руб. (без багажа).

Кстати, Turkish Airlines готова свозить на праздники в столицу Франции в те же даты примерно за те же деньги – 33 тыс. руб.

Есть приятные цены и на новогодний round trip в Мадрид (например, улететь 20 декабря, а вернуться 13 января): AJet продает билеты за 33 тыс. руб., Turkish Airlines – 37,4 тыс. Багаж придется оплачивать дополнительно.

Ну а те, кто ради экономии готов немного заморочиться, могут раздробить маршрут на две части и приобрести каждую отдельно, подобрав удобные для себя стыковки. Таким образом, слетать, например, в Рим на Новый год с той же AJet можно за 26,6 тыс. руб. (перелет Москва – Стамбул – Москва обойдется в 18 тыс. руб. плюс Стамбул – Рим – Стамбул – еще 8,6 тыс.), а в Милан – за 29 тыс. (места на рейсах из аэропорта имени Сабихи Гекчен в Бергамо и обратно сегодня продают за 11 тыс. руб.). Перелет по тем же маршрутам в одном заказе будет стоить не менее 50 тыс.