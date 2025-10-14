Петербуржцы смогут напрямую летать в Кувейт

Кувейтская компания Jazeera Airways подтвердила, что собирается запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Эль-Кувейт, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Гендиректор перевозчика Баратан Пасупати заявил, что они намерены начать летать в Санкт-Петербург в ближайшее время, уточняет Gazeta.SPb.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Эль-Кувейта в Москву четыре раза в неделю. В летний сезон с июня по сентябрь они также осуществляли полеты в Сочи два раза в неделю. Более того, бизнес-модель Jazeera Airways на российском рынке в основном ориентирована на транзитные перелеты через Кувейт в другие страны.

Полет из Санкт-Петербурга — это важный шаг в расширении присутствия авиакомпании в России. Благодаря широкой маршрутной сети через кувейтский хаб, пассажиры из Северной столицы смогут делать стыковки на популярные направления, такие как Кипр, Греция, Черногория и Шри‑Ланка.