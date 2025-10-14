Туристы встревожены быстро меняющимися правилами въезда на Шри-Ланку

Туристы, собирающиеся в ближайшее время на Шри-Ланку, сбиты с толку – нужно или нет заранее оформлять электронное разрешение на въезд (ETA). В конце сентября сообщалось, что с 15 октября визы по прилете отменяются и ETA будет обязательной для всех иностранцев, въезжающих в страну менее чем на 30 дней. Но, как выяснилось накануне действия нового порядка, парламент страны еще не утвердил свежую редакцию иммиграционных правил, поэтому схемы въезда остаются прежними. Например, граждане РФ сейчас могут выбирать: оформить заранее ЕТА онлайн или получить визу по прилете.

Между тем официальных сообщений об отсрочке ЕТА (впрочем, как и о ее введении) на сайте Министерства туризма Шри-Ланки нет, а посольства страны в других государствах размещают на своих страницах в интернете объявления о необходимости предварительной онлайн-регистрации. Туристы волнуются:

«Тревожно и непонятно, надо ли перестраховываться и получать разрешение на въезд? Могут ли на границе начать требовать это разрешение?»

А вот принимающие компании уже в курсе изменившихся планов правительства.

«Официальной информации действительно не было, но наши партнеры на Шри-Ланке получили рассылку от Минтуризма о переносе сроков введения новых правил. Очередную дату сообщат позже. Пока российские туристы могут, как прежде, получать визу по прилете», – рассказали TourDom.ru в компании «Европорт».

Однако туроператоры рекомендуют все же проходить онлайн-регистрацию: «Это не помешает, зато переживать не будут», – пояснил генеральный директор компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров.

Напомним, оформление электронного разрешения на въезд на Шри-Ланку занимает несколько минут. Для этого нужно зайти на сайт eta.gov.lk; выбрать Apply; указать данные паспорта (он должен действовать еще не менее 6 месяцев со дня прибытия), даты путешествия и адрес проживания в стране; подтвердить электронную почту. Для граждан РФ ЕТА-виза оформляется бесплатно.