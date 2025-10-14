Туристы в Нячанге четыре дня ожидали вылета в Москву

Продолжаются серьезные задержки вылетов по маршрутам в Нячанг (аэропорт Камрань) у авиакомпании Red Wings после того, как 10 октября ее боингу пришлось вернуться в аэропорт вылета для проверки технического состояния. Расписание с тех пор еще не пришло в норму, но перевозчик постепенно его выравнивает.

Пассажиры, не улетевшие тем самым бортом RA-73329, который застрял в Камрани с минувшей пятницы, возвращаются в Москву сегодня рейсом «Аэрофлота». Как рассказал редакции «ТурДома» их знакомый, авиакомпания оплатила туристам проживание в отеле 5* на полном пансионе.

Что касается сегодняшних рейсов Red Wings: WZ 3205 из Екатеринбурга в Нячанг задержан на 23 часа. По данным онлайн-табло, самолет, должен был вылететь в 00:40, теперь отправится в 23:30. Причина задержки в том, что борт, который должен забрать туристов из Кольцово, опаздывает на сутки.

«Должны были вылететь из Вьетнама 13 октября в 14:30, но рейс перенесли на 14-е на 13:55 по местному времени», – рассказала одна из туристок. Авиакомпания продлила пассажирам размещение в гостиницах, и некоторые из них довольны: «Остались в этой прекрасной стране еще на один день».

А вот задержка у рейса WZ 3201 Москва – Нячанг совсем небольшая – всего полтора часа. Согласно информации онлайн-табло Домодедово, он вылетел сегодня в 00:05 вместо 22:35 13 октября по расписанию. На вьетнамский курорт туристов доставил другой дальнемагистральный боинг авиакомпании, RA-73331, прибывший в Москву с Пхукета.

Напомним, что ранее из-за технической неисправности Boeing 777 Red Wings доставила туристов из Новосибирска в Шарм-эль-Шейх на среднемагистральном Ту-214 с технической посадкой в Москве для дозаправки.