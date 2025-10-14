Эксперт назвал самый дешевый месяц для путешествий

Тревел-эксперт Тариел Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. Об этом он рассказал россиянам на странице @tariel_gitravel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснил, что все путешественники обычно предпочитают отпуск в Новый год, заранее бронируя вылеты и проживание. При этом в середине декабря турпоток всегда проседает, а представители туротрасли начинают снижать цены, чтобы заполнить пустующие отели. Гажиенко подчеркнул, что даже Мальдивы в это время года будут стоить значительно дешевле.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.