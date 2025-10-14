Вместо острова Маргарита туристы отдохнули в отеле Hilton во Внуково

Более 100 пассажиров рейса Москва – Порламар – Каракас отправятся в Венесуэлу из столицы со второй попытки – на сутки позже. Рейс VO 771 авиакомпании Conviasa, на который зарегистрирован 121 россиянин и 15 граждан Китая, должен был вылететь вчера в 11:00, а отправится сегодня после полудня.

Как рассказала TourDom.ru Елена, которая летит этим рейсом, посадка в самолет прошла по графику, все думали, что вот-вот лайнер пойдет на взлет. Однако после часового ожидания пассажиров вернули в здание аэровокзала, а затем выдали талоны на питание – на 1000 руб. на каждого.

Несколько раз вылет переносился, называлось время 19:00, однако ближе к вечеру стало окончательно ясно, что туристы в этот день останутся в России. Как сообщил вышедший к пассажирам представитель авиакомпании, самолет сломан, починить его быстро не получится, будут ждать резервный борт.

Жителям Москвы и Московской области перевозчик оплатил такси до дома, иногородних расселили в отеле Hilton возле аэропорта.

«Мы хоть и из столицы, но убедили предоставить нам номер в гостинице, потому что добираться очень долго», – рассказала Елена.

По ее словам, проживание было вполне комфортным, удалось посетить бассейн, сауну и хаммам: «Вместо острова Маргарита неплохо отдохнули в московском “Хилтоне”». За едой, правда, пришлось ехать в аэропорт.

Сегодня рано утром пассажиры стали получать сообщения от туроператора о том, что авиакомпания полностью решила проблемы с самолетом и вылет состоится в 15:30. Чуть позже выяснилось, что это произойдет раньше.

«Хорошо, что мы не уехали домой, возможно не успели бы к регистрации, все очень быстро произошло. В 9 утра прислали сообщение, что регистрация начнется в 10:30. Я вот даже не знаю, как люди из Москвы и Подмосковья успеют добраться. Некоторые, возможно, только к концу регистрации», – сказала Елена.

О том, что вылет состоится сегодня в 13:30, редакции подтвердили и в российском представительстве Conviasa.