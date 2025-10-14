Российских туристов в Египте лишили бесплатного алкоголя

Telegram-канал SHOT утверждает, что для российских туристов на два дня ввели ограничения в Египте — их лишили крепкого бесплатного алкоголя, запретили выезжать на экскурсии и выходить из отелей.

Как указывает канал, причиной ограничений стал проходящий в стране саммит по ситуации в секторе Газа.

Уточняется, что в отелях Шарм-эш-Шейха 13 и 14 октября разрешили пить только местное пиво, которое особым спросом у россиян не пользуется.

«Под запретом и морские прогулки: всю береговую линию патрулируют военные катера. Запрещены экскурсии в старый город Шарм-эш-Шейх», — говорится в материале.

Подчёркивается, что многие гиды отказываются возвращать деньги за поездки и предлагают либо перенести экскурсии, либо со скидкой отправиться в дальние поездки.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх (Египет) на саммит по прекращению конфликта в секторе Газа.