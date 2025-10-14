Туристам пообещали еще 10 жарких дней на курортах Турции

На турецких курортах бархатный сезон в разгаре, октябрь радует туристов погодой. В Анталье и Аланье сегодня днем было около 26 ℃, вода в море теплая – 24–25 ℃.

Многие отдыхающие загорали и плавали.

«Особенно жарко в Авсалларе (район Аланьи). Там вчера, в выходной день, было очень много купающихся. В Лимане (Анталья, Коньяалты) народу на пляжах поменьше», – рассказала редакции «ТурДома» проживающая в Турции турагент.

По данным Gismeteo, лето на Средиземноморском побережье Турции и дальше не собирается сдавать свои позиции. В ближайшие 10 дней температура воздуха в Анталье и Аланье будет держаться на отметке 25–26 ℃, правда ночи станут прохладнее – 18–20 ℃. Дождей не предвидится. На Эгейском море, в Бодруме буквально на один градус холоднее – 24–25, так же солнечно.

В отелях Турции наблюдают высокий спрос.

«Можно сказать, что высокий сезон в этом году продлился дольше обычного, – отметили в Ela Excellence Resort 5* в Белеке. – Многие гости, в том числе семьи с детьми, выбирают отдых в октябре». «Погода не подвела, увидели и комфортную весну, и жаркое лето, и приятную не дождливую осень. Это лучший сезон для нашего отеля за последние 3 года», – поделились в LIU Resorts 5* (Анталья).

В гостиницах ориентируются на интерес туристов и не спешат закрываться. В частности, в LIU Resorts планируют завершить работу после 16 ноября, а в Selectum Luxury Resort 5* в Белеке – после 30 ноября. Так что у туристов в запасе еще есть время, чтобы насладиться морем и солнцем. Местные жители говорят, что погода обычно позволяет купаться до конца октября, а иногда и дольше – до 10 ноября.