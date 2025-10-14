Обнаружились новые пострадавшие от деятельности питерской туркомпании

Порталу «ТурДом» поступили новые сигналы от туристов, которые, по их словам, отчаялись получить деньги за несостоявшиеся туры от санкт-петербургского турагентства ООО «Мир Тревел».

Как рассказал нам Иван К., к руководителю компании Елене Ярцевой он обратился по рекомендации знакомых. Тур в Турцию стоимостью 363 тыс. руб. был забронирован в конце июня, вылет из Санкт-Петербурга планировался 11 августа. Однако за 2 дня до этой даты туристу сообщили, что поездка не состоится. Была предложена альтернатива или 100-процентный возврат денег. Иван выбрал второй вариант, но, по его словам, до сих пор так и не получил ни копейки. «Руководитель турагентства сначала ссылалась на некие “проблемы с юрлицом”, затем на то, что ФНС заблокировала счета компании», – добавил Иван К.

Еще одна туристка, Екатерина С., рассказала, что прежде на протяжении многих лет бронировала туры у Елены Ярцевой. Однако минувшим летом очередное обращение оказалось неудачным – отдых в Турции не состоялся: руководитель «Мир Тревел» сослалась на «технический форс-мажор с туроператором». Екатерине С. предложили сместить поездку на несколько дней, но и этот вариант сорвался. По словам Екатерины С., через некоторое время турагент все же вернула ей часть денег – 300 тыс. руб. из 400, но остатка суммы она ждет до сих пор.

Тем временем турист Денис А., от которого в нашу редакцию поступил первый сигнал по поводу «Мир Тревел», рассказал, что после публикации на «ТурДоме» Елена Ярцева стала обвинять его в соцсетях в «потребительском экстремизме» и «оперировании лживыми данными». Напомним, что по заявлению Дениса А. было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ «Мошенничество» - по факту причинения ему ущерба на сумму 912 тыс. руб.

Наши собеседники также обратили внимание на тот факт, что руководитель «Мир Тревел» продолжает активно участвовать в круглых столах и рабочих встречах, организуемых Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга. Отчеты об этих мероприятиях она публикует в соцсетях, выступая от имени ассоциации «Женщины бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Между тем очередная попытка корреспондента «ТурДома» связаться с Еленой Ярцевой и получить комментарий по ситуациям с туристами не удалась – 13 октября она вновь не отвечала на телефонные звонки.