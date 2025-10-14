Как самому поехать в Узбекистан и не пожалеть: советы туристов

Поехать в Узбекистан без тура — дело немного рискованное, но какое же интересное. Страна очень колоритная, хотя без мелких неудобств все же не обходится. О том, как их избежать, рассказывает автор канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ». Билеты стоит покупать заранее. Поездов в стране немного, и на скоростные вроде «Афросиаба» места разбирают мгновенно. На рынке почти все можно купить дешевле, чем просят сначала. Просто нужно немного поторговаться, местные это любят. Кстати, рядом с вокзалами цена на такси почти всегда выше, через приложение выходит дешевле и без торга. Со страховкой та же история — кажется, что не пригодится, а потом выручает, то что берите ее заранее. Мало ли что случится в дороге, а если что-то заболит, без страховки помощь выйдет дорого. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие города можно считать лучшими для посещения в этой стране. В список по традиции попали Ташкент и Самарканд.

© ГлагоL