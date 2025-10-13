Отдых на Мальдивах стремительно становится дефицитным

Туристам, размышляющим, не провести ли новогодние праздники на Мальдивах, стоит поторопиться: виллы на этот период разлетаются буквально как горячие пирожки.

«Спрос на конец декабря – начало января превышает аналогичные показатели прошлого года на 30%. Места в отелях уже расходятся, но в востребованных объектах пока есть. Основные сложности традиционно начинаются в ноябре, поэтому лучше не затягивать с бронированием», – рассказали TourDom.ru в TEZ TOUR.

«Популярность направления увеличивается, несмотря на рост цен на авиаперелет, – подтвердили ITM group. – Новогодние Мальдивы начали бронировать уже в начале лета. Сейчас уже сложно найти места в самых популярных категориях номеров – базовых и люксовых. В других категориях, если постараться, еще можно забронировать или подобрать альтернативы».

Мы проверили: выбор действительно не очень большой (смотрели тур на двоих с вылетом из Москвы 27 декабря на 10 ночей). Например, отели 5*, работающие по системе ultra all inclusive, в которых еще остались свободные виллы, можно пересчитать по пальцам. Так, отдых в Milaidhoo Island (атолл Баа) обойдется минимум в 3,5 млн руб. Предложения с виллами на воде с бассейном в You & Me by Cocoon (атолл Раа) есть от 1,35 млн.

Вариантов в «пятерках» с системой all inclusive побольше, разброс цен там шире. Например, в Soneva Fushi Resort (атолл Баа) за семейную виллу люкс с бассейном просят от 9,6 млн руб., а в Riu Palace Maldives (атолл Даалу) можно найти полулюкс за 950 тыс.

А вот в популярной у российских туристов Patina Maldives (Fari Islands) мест на выбранные нами даты уже не осталось. Еще в одном востребованном отеле, Heritance Aarah (атолл Раа), стоимость номеров колеблется от 1,7 до 4,7 млн руб., а в Jawakara Islands (атолл Лавийани) – от 700 тыс. до 1,3 млн руб.

При этом туроператоры отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены отели значительно не меняли, но в рублях они стали более привлекательными за счет более выгодного курса валют.

Добавим, что самый дешевый round trip с вылетом из Москвы 27 декабря и рейсом из Мале 7 января сегодня обойдется в 83,5 тыс. руб. А если отправиться на Мальдивы 24 декабря и вернуться 15 января, то можно уложиться в 70,5 тыс.