Названы идеальные направления для отдыха мужской компанией

Путешественник назвал идеальные направления для отдыха мужской компанией
По словам блогера, локации лучше придумать нельзя. Путешественник Тимур Косых назвал идеальные направления для поездки мужской компанией. Почётное золото досталось Будапешту.
Мужики всех возрастов сидят в кипятке, пьют пиво и спорят, что важнее: футбол или политика. Я случайно сел рядом с дедами, которые обсуждали «Ливерпуль» — в итоге меня приняли за своего и заставили выпить три литра пива «для здоровья», — поделился впечатлениями Тимур.
На втором месте оказалась Куба, а бронзу блогер отдал Таиланду.
Взял курс по муай-тай для начинающих. Спустя два дня понял: «начинающие» — это те, кому ломают нос чуть позже. Мужики в лагере жили в общаге, ели рис и каждый вечер проверяли, кто останется стоять после спарринга, — поделился Косых.
В списке также оказались Ирландия, Монголия, Шотландия, Сибирь, Лас-Вегас, Саудовская Аравия и Камбоджа.