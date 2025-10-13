Как саммит мира в Шарм-эль-Шейхе повлиял на жизнь российских туристов

В СМИ распространяется информация, что в Шарм-эль-Шейхе из-за саммита, посвященного мирному урегулированию в секторе Газа (он должен состояться сегодня), туристов переселяют в другие отели. Мол, на курорте ждут президента США Дональда Трампа, лидеров еще без малого двух десятков государств, представительные делегации, и свободных номеров в гостиницах на всех не хватает.

Сами отдыхающие на подобное не жалуются – во всяком случае, скандальных подтверждений мы не нашли. Отправили запросы крупнейшим туроператорам, в Coral Travel ответили, что

«информация о массовых переселениях или незаселениях в отель от туристов не поступала».

Но в последние пару дней в городе действительно не вполне курортная обстановка. В небе кружат военные самолеты и вертолеты, на некоторых перекрестках блокпосты, много полиции, а водители, отличающиеся своеобразной манерой езды, ведут себя не так, как обычно, – не лихачат и соблюдают правила дорожного движения.

«А мы поначалу и не поняли, почему в Шарме повсюду полицейские и водители, как ангелочки, едут. А оно вон чего – Трампа ждут», – делится впечатлениями отдыхающая из России.

Ее коллега интересуется, где президент США и другие политики остановятся: «А где они тусуются, интересно? Мне Шарм такой деревней кажется…» Об отелях, где остановятся высокие гости, информации пока не поступало, а сам саммит пройдет в Международном конгресс-центре – дорога к нему украшена транспарантами с изображениями Трампа и президента Египта ас-Сиси.

На жизнь и быт российских туристов предстоящее событие пока повлияло не сильно – в профильных чатах по большей части обсуждают отельных гидов, экскурсии к пирамидам и можно ли для чистки зубов использовать воду из-под крана. Вероятно, ситуация изменится во второй половине дня, когда на курорт съедутся политики и будут применяться усиленные меры безопасности. «Я надеюсь, что охрана Трампа не заруинит всем все передвижения», – опасается один из гостей Шарм-эль-Шейха.

Еще одна тревога туристов – сбои в расписании перелетов. «В принципе все пошло с задержками», – предупредила турагент. Однако, как убедился корреспондент TourDom.ru, пока ситуация относительно стабильная. Опоздания рейсов в Шарм-эль-Шейх и обратно, как правило, несущественные. Есть, впрочем, исключения. UJ 722 авиакомпании AlMasria отправился из Екатеринбурга не в 05:20, а в 09:17. А вылет рейса Red Sea Airlines 4S 3314 из Внуково отложен с 08:10 до 12:15.

