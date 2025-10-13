МИД намерен решить вопрос о безвизе с Бахрейном

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал сохранение визового режима между Россией и Бахрейном взаимным упущением. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями арабских СМИ.

«Стоит непосредственно разобраться, почему мы с нашими друзьями вынуждены получать визы для поездок друг к другу», – посетовал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что двусторонние отношения между странами развиваются прекрасно по всем без исключения направлениям. Он напомнил, что Бахрейн является страной-партнером Шанхайской организации сотрудничества, а туристический потенциал обеих стран не вызывает вопросов.

«Привлекательность Бахрейна для российских туристов очевидна, как и привлекательность Российской Федерации для подданных Бахрейна», – констатировал министр.

При этом Сергей Лавров выразил уверенность в скорейшем разрешении визового вопроса. «Я думаю, решим мы это», – резюмировал он.

Напомним, что безвизовый режим с Бахрейном был анонсирован еще в июне прошлого года главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. В 2025-м ведомство вновь подтвердило планы по либерализации визовой политики, однако практическая работа в этом направлении до сих пор не начата.

В настоящее время российские туристы могут оформить въездные документы в Бахрейн по прибытии или заранее через интернет. В аэропорту доступно получение визы на 14 дней стоимостью 15 долларов или на 30 – за 70. Для въезда требуется заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент поездки, а также обратный билет и подтверждение бронирования отеля.