Турагенты подготовили рейтинг из пяти необычных направлений в Китае

Турагенты подготовили рейтинг из пяти необычных направлений для россиян в Китае, куда не требуется виза

С 15 сентября 2025 года россияне смогут посещать Китай без виз, используя обычный загранпаспорт. Между странами также появилось прямое авиасообщение. Эксперты Onlinetours составили список из пяти впечатляющих направлений.

Национальный парк Чжанцзяцзе сравнивают с Пандорой. Парк расположен в 1 тыс. км от Шанхая и Пекина и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь туристы увидят горные тропы, облака и столбы из кварцевого песчаника.

РИАМО пишет, что Фэнхуан — уникальный город с архитектурой династий Мин и Цин, утопающий в тумане. Здесь живут этнические меньшинства мяо и туцзя.

Сучжоу называют Восточной Венецией. Город окружён каналами с историческими зданиями и храмами. До него можно добраться на поезде из Шанхая, Нанкина или Ханчжоу.

Цзючжайгоу — долина с лесами, озёрами и водопадами. Здесь находятся Озеро Спящего Дракона и Озеро Пяти Цветов. Парк занимает огромную территорию.

Хуаншань — заповедник с прогулками среди облаков. Туристы посещают вершины Света, Лотоса и Небесной Столицы, наблюдая световые эффекты.