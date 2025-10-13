Туристы поделились впечатлениями от новой системы пограничного контроля в ЕС

Туристы делятся первыми впечатлениями от въезда в Европу по новой системе пограничного контроля EES. Она начала работать 12 октября. Судя по их комментариям, не все идет гладко.

Эстония, например, ввела ее сразу на всех пунктах пропуска: «Отпечатки взяли быстро, а сканирование лица – раза с 6 только прошло. Пока система лагает».

«Вчера на вход из Ивангорода была очередь человек 20. Турникеты не работали, и все проходили через окно пограничников. Перед нами одна пара летела в США – их фотографировали и делали отпечатки пальцев. Это было долго, так как они почему-то не могли встать правильно перед камерой. Остальные проходили как обычно – ничего нового», – рассказал один из путешественников.

Очевидцы отмечают, что в среднем процедура для «первопроходцев» занимает минут на 5 больше, чем для тех, кому сдавать биометрию не требуется. Но бывает и гораздо дольше:

«Проходила вчера эстонскую границу со стороны Ивангорода. Мне, как гражданке Великобритании, нужно было сделать отпечатки пальцев и фото. Сфотографировали с грехом пополам, отпечатки сработали сразу. На все ушло 15 минут. В общем, система еще не совсем налажена», – поделилась своим опытом еще одна туристка.

На пограничном переходе Баяково между Сербией и Хорватией процедура занимала 2 минуты, правда ждать своей очереди приходилось около 20 минут.

В мадридском аэропорту Барахас за первые 4 часа работы новой системы было зарегистрировано более 1800 граждан «третьих» стран. Когда терминалы для электронного контроля заработают в остальных пунктах пропусках королевства, в том числе и в популярных у россиян Барселоне и Майорке, пока не известно.

А вот Италия намерена подключить к EES все свои аэропорты с 20 октября, пока же по по новым правилам работают только Мальпенса в Милане и Фьюмичино в Риме. Туристы, собирающиеся в ближайшее время лететь через них дальше и выбравшие короткие стыковки, переживают, успеют ли сделать пересадку: «У меня в Фьюмичино между рейсами будет 2 часа 45 минут, нужно будет пройти на пограничный контроль, чтобы зарегистрироваться на следующий рейс. Стоит ли перестраховаться, обменять билет и вылететь днем раньше?» Опытные путешественники отмечают, что в Риме и раньше в очереди на границе приходилось проводить около часа, и пока система EES только проходит обкатку, лучше не рисковать.

