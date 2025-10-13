Как победить джетлаг: советы опытного туриста

Смена часовых поясов может омрачить долгожданный отпуск или командировку. Эксперт в сфере туризма рассказала, как подготовиться к перелету и помочь организму быстрее привыкнуть к новому времени.

© runews24.ru

Джетлаг, или синдром смены часового пояса, — распространенная проблема для путешественников. Управляющий партнер компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова поделилась эффективными способами борьбы с этим состоянием. По ее словам, адаптацию к новому времени нужно начинать еще до вылета. Об этом сообщает МК в Хакасии.

Чтобы минимизировать дискомфорт в полете, надо использовать шумоподавляющие наушники и маску для сна. По прибытии нельзя пить алкоголь, огромное количество кофе: они способствуют обезвоживанию организма и усугубляют симптомы джетлага. Необходимо пить много чистой воды.

Ранее писали, что центр ночной жизни и развлечений Таиланда - город Паттайя может потерять статус популярного туристического направления из-за нововведений властей, ограничивающих продажу алкоголя. Кроме того, житель России Василий Поповкин вернулся из путешествия по Азербайджану и поделился с журналистами яркими впечатлениями.