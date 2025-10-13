В Южной Корее стали задавать особые вопросы туристам из России

В последнее время российские граждане все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Южную Корею прямо в аэропорту Сеула. Несмотря на увеличение турпотока из России на 21% и сохраняющийся интерес к стране, миграционные службы усилили контроль, объясняя это невозможностью установить истинную цель визита.

По прибытии в Сеул путешественники подвергаются паспортному контролю, где сотрудники иммиграционной службы могут направить любого туриста на дополнительное интервью.

Как передает «Коммерсантъ FM», вопросы, кажущиеся на первый взгляд несложными, могут привести к депортации. Например, спрашивают о известных южнокорейских достопримечательностях.

Неверный ответ может послужить поводом для отказа во въезде. Одна из туристок рассказала, что ее отправили обратно из-за того, что она не смогла назвать достаточно известных мест, а также из-за якобы недействительной брони отеля, хотя она была в порядке.

Еще одним важным аспектом является проверка цели и маршрута поездки. Один из туристов сообщил, что пограничники потребовали доступ к его телефону, чтобы прочитать переписку с другом, живущим в Корее.

Это было сделано для того, чтобы убедиться, что он не намерен остаться в стране нелегально. При этом общение с туристами может происходить как на английском, так и на корейском языках, что является дополнительным затруднением.

Эксперты объясняют ужесточение контроля активной борьбой южнокорейского правительства с нелегальной трудовой миграцией. Существуют целые сети, занимающиеся переправкой граждан из стран СНГ для работы.

Специализированные фирмы в России организуют поездки и распределяют мигрантов по рабочим местам, обещая зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц. Мужчин обычно отправляют на тяжелую физическую работу, а женщин — в сферу услуг.

Тем, кто собирается на заработки, дают инструкции: выучить несколько корейских слов, названия интересных мест и подготовить ответы на стандартные вопросы. Однако даже тщательная подготовка не всегда гарантирует успешное прохождение контроля.

Несмотря на эти сложности, Южная Корея остается в десятке популярных туристических направлений у россиян, что объясняется интересом к K-pop культуре и сфере косметологии.