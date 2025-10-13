Россия возобновила прямое авиасообщение с популярной для туристов страной

Открытие прямого авиационного сообщения между Королевством и Россией представляет собой значимый шаг в направлении углубления связей в экономической и общественной областях, а также создает перспективы для расширения культурного взаимодействия.

Теперь между Москвой и Эр-Риядом налажено прямое авиационное сообщение. Авиакомпания, представляющая Саудовскую Аравию, начала выполнять регулярные рейсы между двумя столицами, предлагая путешественникам новые перспективы для знакомства с этой ближневосточной страной.

В честь открытия первого рейса в аэропорту Эр-Рияда состоялась праздничная церемония. В мероприятии приняли участие официальные лица из России и Саудовской Аравии, которые отметили важность прямого авиасообщения для развития двусторонних отношений в сферах экономики, культуры и общества. Полеты будут осуществляться с частотой три раза в течение недели.

Новый авиамаршрут предоставляет российским туристам возможность посетить Эр-Рияд – город, находящийся в самом сердце Саудовской Аравии, в засушливом регионе Неджд. Столица выступает важным центром арабской и исламской культуры, где регулярно проходят праздники и фестивали, работают исторические торговые площадки и организуются различные культурные события.

