Как новые правила продажи алкоголя могут ударить по туризму в Паттайе

Центр ночной жизни и развлечений Таиланда - город Паттайя может потерять статус популярного туристического направления из-за нововведений властей, ограничивающих продажу алкоголя.

© runews24.ru

С целью снижения уровня алкоголизма и преступности в городе ввели ограничения по времени в работе баров, пабов и других увеселительных заведений, сообщает «Турпром».

Городская администрация и правительство страны объяснили принятые меры желанием повысить уровень безопасности и заботой о здоровье населения. Однако, по мнению представителей местного бизнеса, экономика Паттайи несет убытки, так как ночные развлечения являлись значительным источником прибыли.

Туры в Паттайю традиционно отличаются доступностью по сравнению с другими направлениями Юго-Восточной Азии. Туристические компании давно отладили процессы и сотрудничают с отелями, что позволяет предлагать конкурентоспособные цены. Паттайя – курорт в Таиланде, где наиболее заметно присутствие русской культуры. В центральных районах города можно увидеть вывески и меню на русском языке, а также встретить персонал, говорящий по-русски.

Власть Таиланда намерена ввести налог для туристов.

Российские туристы массово бронируют Таиланд на зимний сезон.