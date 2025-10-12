Путешественник отметил радушный прием, оказанный туристам из России в Баку, Габале и Шеки. По его словам, местные жители охотно помогали с ориентацией в городе, были вежливы в заведениях общепита и торговых точках.

Вместе с тем, путешественник заметил и некоторую скованность в общении. Он объяснил это исторической памятью о Карабахском конфликте. По его наблюдениям, некоторые представители старшего поколения жителей Азербаджана полагают, что Советский Союз, а впоследствии и Россия, отдавали предпочтение армянской стороне. Ему довелось услышать рассказы о предполагаемых поставках оружия Армении, что, по его мнению, подпитывало негативное отношение.

Василий Поповкин считает, что зачастую сами туристы становятся причиной возникающей напряженности. Он привел примеры пренебрежения к местным традициям, шумного поведения и завышенных ожиданий. Незнание языка также может становиться источником разногласий, поскольку русский не является общепринятым языком общения в стране, что может приводить к конфликтным ситуациям, пишет издание «Новости Тольятти24».

