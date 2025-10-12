В МИД предупредили о новых правилах въезда в Испанию

Граждане РФ, направляющиеся в Испанию и другие страны Шенгенской зоны, должны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе, предупредили в российском дипведомстве.

"Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию: с сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС - EES (Entry/Exit System), - указали в министерстве. - Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны".

Как отметили в МИД РФ, в Испании система начнет функционировать в аэропорту Мадрида (Барахас), затем она будет внедряться поэтапно в других пунктах погранконтроля - воздушных, морских и наземных. К 10 апреля 2026 года, пояснили в дипведомстве, система должна быть полностью действующей во всех пунктах, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.

"Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки", - добавили в МИД.

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, развертывание новой электронной системы пограничного контроля направлено на снижении нелегальной миграции и борьбу с другими видами нелегального пересечения границ, в том числе по поддельным документам.