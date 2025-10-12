Из Москвы в Дубай можно улететь гораздо дешевле

Те, кто скучает по летней жаре и готов улететь из холодной дождливой Москвы «хоть завтра», могут отправиться в Дубай, сэкономив на авиабилетах. Улететь туда налегке в ближайшие 3 дня можно менее чем за 9 тыс. руб.

Так, на 13 октября у «Победы» есть места за 6,3 тыс. руб., за багаж придется доплатить еще 2,5 тыс. «Уральские авиалинии» в понедельник предлагают перелет с ручной кладью за 8,9 тыс. У остальных перевозчиков билеты начинаются от 10,6 тыс. руб.

14 октября наиболее выгодное предложение есть у «Уральских авиалиний»: 8038 руб., Utair отвезет за 8,7 тыс.

15 октября они поменяются местами: самые дешевые билеты пока есть у Utair – те же 8,7 тыс. руб., а вот у «Уральских авиалиний» перелет подорожал до 8,9 тыс.

Возвращаться, как всегда, будет дороже – самые привлекательные предложения из Дубая в Москву на вторую половину октября есть у «Победы» – 10 тыс. руб.

Можно подобрать и достаточно экономный round trip: например, улететь из российской столицы в ОАЭ в ближайшие вторник или среду, а вернуться 23 октября у Utair будет стоит 19 тыс. руб.

