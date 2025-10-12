Российские туристы не хотят отказываться от путешествий на Мадагаскар

Российские туристы не собираются отменять поездки на Мадагаскар или покидать остров раньше времени из-за беспорядков, возникших в столице и других крупных городах страны. Только планирующие прилететь спрашивают об обстановке в курортных районах и работают ли супермаркеты: «Ближайшие к аэропорту интересуют, чтобы заехать на машине воды хотя бы купить на все путешествие».

«Связалась с отелями, в которых забронировали номера, все написали, что на Нуси (один из популярных островов. – Ред.) все спокойно, сами узнают только из новостей о беспорядках в столице», – пишут путешественники в соцсетях.

Те, кто уже находится на Мадагаскаре, отмечают, что беспорядки все-таки вносят коррективы в программу их отдыха: приходится менять планы из-за того, что интересующие их места закрывают, а вылеты на острова отменяют или переносят.

«Ездили по Тане (местное название Антананариву, столицы страны. – Ред.) вчера и позавчера, ничего страшного не заметили. В центр, правда, не попали – перекрыто. В других местах вообще спокойно все было». «Из-за беспорядков удалось съездить только на 3 экскурсии в столице». «Собирался сегодня на MD-326 на Нуси-Бе улететь в 18:20, а его перенесли на 13:50», – рассказывают туристы.

Некоторые авиакомпании свои рейсы вообще отменяют. Например, сегодня не состоятся вылеты из Антананариву Emirates на Сейшелы и в Дубай, а также Air France в Париж – этими перевозчиками часто пользуются россияне, желающие попасть на африканские острова.

Сталкиваются туристы и с другими проблемами, связанными с политической напряженностью в стране:

«Когда у нас перенесли рейс и мы спросили у нашего водителя-гида, что можно посмотреть рядом с аэропортом и где поесть, он приехал к нам и возил до вылета. Мы объездили много ресторанов – все не работали. И только благодаря гиду пообедали в каком-то кафе при отеле, куда они ходят семьей в спа. Сами бы мы туда не попали, так как там официально тоже было закрыто».

Напомним, волнения в столице Мадагаскара начались 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии. 12 октября часть военнослужащих призвала сослуживцев не подчиняться приказам правительства и поддержать протесты. В связи с этим правительства ряда стран призвали своих граждан «воздержаться от любых поездок в это государство, кроме случаев крайней необходимости».

Посольство России на Мадагаскаре рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест.

Сегодня президент страны Андри Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти. Выступивший на стороне протестующих Корпус кадрового управления армии Мадагаскара провозгласил себя источником верховного командования всех вооруженных сил.

