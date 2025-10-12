Блогер перечислил главные ошибки туристов в Китае

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Китае и предостерег туристов от нескольких действий в этой стране. Своими советами он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что иностранцам в Поднебесной бесполезно искать хлеб — вместо него там едят лапшу, рис и булочки на пару. Он также порекомендовал гостям страны пробовать местную уличную еду, но перед этим скачать переводчик с офлайн-режимом.

«Спасает, когда вам пытаются всучить суп из собаки», — поиронизировал Тим.

Путешественник также предупредил, что в Китае не стоит снимать наличные в банкоматах мелких банков, так как они часто блокируют иностранные карты. Кроме того, по его словам, гостям страны следует отказаться от споров о политике.

«Серьезно. Даже шутки про Тайвань, Гонконг и Си Цзиньпина могут плохо закончиться», — отметил он.

Тим добавил, что при общении с китайскими таксистами лучше воспользоваться визиткой гостиницы с китайскими иероглифами, а не диктовать адрес отеля на английском. Водителям такси у вокзалов и вовсе не стоит доверять.

«Они разведут вас на деньги. Лучше вызовите DiDi (китайский Uber)», — посоветовал автор.

