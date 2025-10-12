Россиян лишили премиального отдыха в Египте

Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, более 30 соотечественников выселили из пятизвездочного Rixos Premium Alamein, где организовали мероприятие, и перевезли в более дешевый отель. Уточняется, что тур в африканскую страну стоил 350 тысяч рублей на двоих.

Уже в отеле туристы узнали, что там проводится международная конференция и из-за этого им придется на двое суток переместиться в полупустующую гостиницу Ghazala уровнем ниже. Позже Rixos выплатил россиянам компенсацию в размере 200 долларов (около 16,2 тысячи рублей) за доставленные неудобства. Кроме того, для них провели дискотеку с российской музыкой.

