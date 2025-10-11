Теперь на вьетнамский остров Фукуок можно полететь из Минска

Минск и вьетнамский остров Фукуок связал прямой рейс. До экзотических пляжей 10 часов пути
Из Минска на юг Вьетнама теперь можно долететь за 10 часов. Белорусский авиаперевозчик запустил прямой рейс на остров Фукуок.
Раньше долететь туда из Минска можно было только с пересадками, на дорогу у туристов уходило больше 15 часов. Теперь пляжи Фукуока стали ближе. Находиться во Вьетнаме жители республики могут до 30 дней без визы.
«Рейс будет выполняться один раз в 11 дней. Воздушное судно может перевозить 281 пассажира в бизнес- и экономическом классе. Будет предоставляться двухразовое горячее питание. Первые рейсы у нас заполнены полностью в ту сторону, поскольку это чартерный рейс. Загрузка по информации туроператора фактически до весны полная», — сообщил первый заместитель генерального директора белорусского авиаперевозчика Глеб Пархамович.
Вьетнам — стратегический партнер Беларуси. Укрепляется и товарооборот. В прошлом году он составил более 240 миллионов долларов. Социалистическую республику интересуют белорусские лекарства, молочные продукты, тракторы. Минск же покупает орехи, морепродукты, рис и другие товары.