В Казахстане рассказали об успехах в сфере медицинского туризма

В Казахстане с начала 2025 года за медицинской помощью обратились более 80 тыс. иностранцев. Об этом сообщило информационное агентство «Казинформ», партнер TV BRICS.

На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о перспективах медицинского туризма в стране. Она отметила, что количество иностранных граждан, которых заинтересовали медуслуги в республике, значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

«По ряду направлений мы вышли на международный уровень. В частности, высокое качество и доступная стоимость кардиохирургических, нейрохирургических и стоматологических услуг делают их привлекательными для иностранцев», – уточнила глава ведомства.

По ее словам, существенным спросом пользуется экстракорпоральное оплодотворение.

При этом для приезжих туристов не предусмотрены какие-либо дополнительные льготы. Но госорганы республики проводят соответствующую работу, учитывая запуск международных и внутренних авиарейсов.

Министр здравоохранения также сообщила, что в октябре планируется провести в Узбекистане Дни казахстанской медицины. Медики посетят ряд городов, среди которых Бухара, Самарканд, Ташкент, и организуют мастер-классы и серьезные операции. До конца этого года они отправятся и в Таджикистан.