Чем Азербайджан привлекает туристов?

В Азербайджане начался сезон мандариновых туров. Все желающие отправляются на юг страны в цитрусовые сады. Там их знакомят с процессом выращивания и сбора фруктов. Корреспондент «МИР 24 Нармин Абасова поучаствовала.

Дорога из Баку до мандаринового сада занимает около трех часов. В автобусе туристов угощают чаем. Первая остановка у живописного озера Ханбулан. Его называют южной жемчужиной Азербайджана. Водоем находится на территории Гирканского национального парка.

«Место завораживает красотой. У меня, например, прямо здесь родилась песня про мандариновый рай: «Мандарин — как шарик смеха, спрятан в кожуре. Съем один и день удачи точно на заре! — сказала туристка из Баку Марьям Дадашева

И вот главная точка маршрута — мандариновый сад. Здесь выращивают несколько сортов. Сейчас поспел ранний. Плоды с виду зеленые, но мякоть у них сладкая и сочная.

«Всего в Азербайджане выращивают 10 сортов мандаринов. Самые поздние собираем в декабре. Урожай идет и на внутренний рынок, и на экспорт. Но главное — сегодня их можно есть сколько угодно, и никто не скажет: «Хватит!

Также можно собрать мандарины и увезти с собой. Столько, сколько поместиться в пакет. Поездки организуют по выходным. Желающих много.

«Здесь воздух пропитан сладким ароматам. Узнали о секретах выращивания. Впереди нас ждет чайная плантация. Там нас угостят горячим напитком с мандариновым вареньем, а на обед будет рыба с мандариновым соком.

Конечная остановка на чайной плантации. Местный напиток не уступает по свойствам и качеству самым знаменитым маркам в мире. Его экспортируют в Россию, Катар и страны Европы.