«Словила нервный срыв». Россиянка описала поездку в Японию

Российская тревел-блогерша Анна Гекдемир побывала в Японии и рассказала, что ее впечатлило и огорчило в первый день поездки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Вечный город на Босфоре» на платформе «Дзен».

Автор публикации начала свое путешествие с посещения префектуры Осака. По словам Гекдемир, аэропорт Кансай встретил ее огромными очередями на паспортный контроль и очень запутанной транспортной системой.

«Добравшись до центра города, я словила свой первый нервный срыв. Представьте сами: 36-часовой перелет, тяжелые рюкзаки и чемоданы, недоступное такси (добраться в город стоит около 10-15 тысяч рублей), и ты один на один с одной из сложнейших транспортных систем в мире», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница пояснила, что в Осаке с одного пути ходят поезда сразу нескольких транспортных компаний по разным направлениям, а путей на каждой станции около шести. Пару раз россиянка уехала не туда, но в конце концов добралась до нужной точки и отправилась на прогулку по самой популярной улице города — Дотонбори.

«Эйфория была недолгой по нескольким причинам. Во-первых, много европейцев. Да-да, все-таки тяжело осознать, что ты попал в Японию, когда практически невозможно абстрагироваться от европейской речи», — посетовала соотечественница.

Кроме того, по ее словам, на Дотонбори особо было нечего делать, кроме шопинга и еды «в переполненных оверпрайс заведениях».

