Китовая акула полностью парализовала пляжный отдых в Израиле

Огромная китовая акула уже на протяжении четырех дней не дает людям отдыхать на побережье Средиземного моря в Израиле. Ее замечали туристы в водах около Ашкелона, Бат-Яма, Атлита и Тель-Авива.

© Вечерняя Москва

Из-за хищника приходится экстренно эвакуировать всех отдыхающих и закрывать пляжи. Последний случай нападения китовых акул на людей у берегов Израиля был в апреле этого года, передает Telegram-канал Shot.

Акула напала на дайвера возле острова Кокос в Коста-Рике, 40-летнему туристу удалось выжить. Пострадавшему остановили кровотечение, его состояние удалось стабилизировать.

Жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение двух акул. После встречи с хищниками ей пришлось ампутировать ногу. Американке пришлось ударить акулу шесть раз, чтобы отбиться.

До этого стало известно об инциденте, произошедшем на пляже Плайя-де-Пальма на Майорке. 80-летняя туристка из Италии подверглась нападению неизвестной хищной рыбы, которая откусила ей часть ноги.

Также акула набросилась на девочку в американском Галвестоне и оторвала ей кусок ноги. Рану пострадавшей пришлось скреплять 13 медицинскими скобами.