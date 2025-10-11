Арестованный французский велосипедист Сехили рассказал о своем путешествии

Газета.Ru

Велосипедист из Франции Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы России, в интервью РИА Новости рассказал, что сам не выбирал Владивосток финальной точкой своего велопутешествия для покорения мирового рекорда.

Арестованный велосипедист из Франции поделился деталями о путешествии
© Газета.Ru

Он отметил, что ему показалась привлекательной идея проехать на велосипеде до «края земли».

Сехили рассказал, что план путешествия из Лиссабона во Владивосток зародился еще в 2017 году, когда был установлен прежний мировой рекорд по этому маршруту.

«Я подумал: «Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие». Эта идея долгое время крутилась у меня в голове...Я все откладывал это, и в этом году наконец-то все сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд, который давно вынашивал в голове», — рассказал велосипедист.

Путешественник рассказал, что главной проблемой стала длина этого путешествия. Мужчине пришлось отложить все дела и уволиться с работы. Сехили добавил, что проработал примерный план пути с помощью специального приложения, однако точной карты следования у него не было, поскольку француз предпочитает гибкость.

Финальной точкой его пути был Владивосток, поскольку это был финиш предыдущего рекордсмена.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.